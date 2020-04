STERTS assina aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020 com o SINERTJ

23/04/20 - 14:26:39

Na manhã desta quarta-feira, (23) de abril, o Sindicato dos Radialistas de Sergipe, assinou aditivo a convenção coletiva de trabalho 2019/2020, assegurando as cláusulas vigentes enquanto durar este momento de pandemia no país, o aditivo também visa implementar as medidas contidas na Medida Provisória 936 de 01 de abril de 2020.

Para o vice-presidente Alex Carvalho a negociação vem sendo mantida com o Sinertj, ” Visando assegurar a manutenção de nossa convecção coletiva de trabalho, fizemos esta rodada de negociação para assegurarmos os direitos dos trabalhadores Radialistas contidos na CCT 2019/2020″ Afirmou o Radialista Alex Carvalho.

Para o presidente do Sinertj Radialista Messias Carvalho, ” Este é um momento jamais vivido pelo povo brasileiro, o aditivo visa dá seguridade jurídica nas negociações baseadas na MP 936, durante este período de Estado de Calamidade Pública que estamos passando”. Disse Messias Carvalho.

A comissão de negociação do STERTS, foi representada pelo vice-presidente Alex Carvalho, o tesoureiro Fernando Cabral e o Radialista Lula de Carmópolis.

Fonte e foto assessoria