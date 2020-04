Vereador sugere testagem em massa de profissionais da saúde para COVID-19

23/04/20 - 07:31:57

A mobilização dos profissionais da área de saúde vem se tornando um dos elementos principais ao combate do novo coronavírus (Covid-19). Em todos os Estados brasileiros, médicos, enfermeiros e demais profissionais assumem esta frente e cuidam de pacientes com zelo, nos postos de atendimento e nos hospitais, objetivando que o número de infectados não aumente.

O vereador Anderson de Tuca (PDT) reconhece todo o mérito dos profissionais do setor e acredita que o Governo de Sergipe deve efetuar testes de detecção do Covid-19 para todos, pois, atuam em primeira linha, prestando socorros para contaminados pelo vírus e a possíveis infectados.

“O Governo de Sergipe deve orientar e subsidiar as prefeituras municipais para que os profissionais da área da saúde sejam testados em sua totalidade. É uma questão de proteção de vida, tanto para quem está à frente do processo de tratamento e combate ao Covid-19, quanto aos próprios pacientes, os quais muitas das vezes, não estão nem com a doença mas mesmo assim, procuram atendimento médico com suspeitas”, frisa o parlamentar.

Anderson de Tuca ainda elucida que nenhuma medida de flexibilização do comercio ou isolamento social deve ser tomada sem que haja um número concreto de casos de coronavírus no Estado. Sem controle deste quantitativo, o vereador acredita que o número de infectados possa aumentar em grande escala, rapidamente.

“Como vai ser a retomada de serviços se não temos números concretos de pessoas infectadas com o coronavírus? Quebrar o isolamento social e flexibilizar medidas em pleno pico da doença não é uma alternativa viável, se não tiver meios para isso e principalmente, controle da situação através da testagem em massa, tanto dos profissionais da saúde como da população, em geral”, afirma o vereador.

Por Neto Menezes

Foto: Reprodução Internet