VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LAGARTO RETOMAM AS SESSÕES SEM PÚBLICO

23/04/20 - 05:41:34

Em virtude da pandemia de coronavírus, as sessões na Câmara Municipal de Lagarto estavam suspensas até segunda ordem. Mas para evitar o atraso de discussões e aprovações de projetos, o presidente da Casa Legislativa decidiu por iniciar sessões online, a partir desta quinta-feira, 23, às 9 da manhã. No entanto, a população só poderá acompanhar através dos canais digitais, uma vez que haverá restrição de acesso ao prédio.

Para Eduardo de João Maratá (PSC), é imprescindível que os projetos em benefício dos lagartenses não parem. “Nós somos defensores dos direitos do povo, e tendo esse papel, temos que nos esforçar para que as necessidades das pessoas sejam atendidas. O nosso trabalho não para! Por isso buscamos as sessões virtuais como alternativa para esse período de isolamento. É uma iniciativa muito válida para darmos sequência ao nosso trabalho”, destacou.

O cidadão que quiser acompanhar a sessão legislativa pode acessar o site (www.lagarto.se.leg.br) ou o canal no YouTube (Câmara Municipal de Lagarto). Por esses canais digitais é possível assistir o trabalho do Legislativo, acompanhando passo a passo as matérias em pauta e as votações.

POR ASCOM