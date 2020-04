Zezinho destaca importância de aprender conviver na pandemia

23/04/20 - 14:00:45

O líder da situação na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Zezinho Sobral (PODE), destacou em Podcast que a Alese começou a estudar quais as formas de comportamento após a pandemia do coronavírus, a exemplo da reabertura do comércio, do ir e vir das pessoas.

“Nós temos que aprender a conviver com essa situação, criar hábitos saudáveis e maneiras de poder trabalhar e se comportar na sociedade, sem permitir o contágio do coronavírus, até que a Ciência, até que os homens com a ajuda de Deus possam criar as vacinas e os remédios necessários”, entende.

Zezinho Sobral disse ainda ser preciso “compreender como se comporta o novo coronvírus, tão nocivo à sociedade, para que lidemos, superemos e vençamos essa batalha em favor da vida, em favor dos homens e das mulheres”.

Por Aldaci de Souza- Rede Alese

Foto: Divulgação Redes Sociais