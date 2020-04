Cabo Amintas recebe apoio do deputado Rodrigo na fiscalização do Hospital de Campanha

24/04/20 - 13:35:09

Na noite desta quinta-feira, 23, o vereador Cabo Amintas (PSL) apresentou mais uma live, dessa vez, teve como convidado o Deputado Estadual Rodrigo (PTB). Os representantes do povo discutiram temas como a política, as críticas ao Hospital de Campanha e mais uma denúncia de processo licitatório que envolve o Hospital São José (HSJ).

Amintas iniciou a live convidando o deputado Rodrigo, presidente do PTB, que logo quis saber como foi a visita do vereador ao Hospital de Campanha de Aracaju, montado no Estádio João Hora de Oliveira.

“Como já sabem, na segunda-feira, fiscalizei a montagem do hospital, acompanhado do engenheiro Rafael Pereira, especialista nesse tipo de estrutura. Verificamos algumas irregularidades no piso que está sendo montado, a falta de EPI’s para alguns funcionários, basicamente a montagem parece ser de uma grande barraca com ar-condicionado. Inclusive, não terão leitos de UTI por lá, o que é mais importante para tratar os pacientes infectados pelo novo coronavírus. E vão ganhar R$ 3 milhões para isso. Aproveito para convidar o senhor deputado para nos acompanhar na próxima visita, que eu já soube que vão chamar a Guarda Municipal para impedir nossa entrada. Vamos ver se vão conseguir”, declarou Amintas.

O deputado Rodrigo disse que vai fazer questão de participar ativamente da fiscalização do Hospital de Campanha e acrescentou “não podemos permitir que o estado de calamidade por causa da pandemia que nós deputados aprovamos, seja uma desculpa para a farra com o dinheiro público. Inclusive, percebemos que são as mesmas empresas, com as mesmas ‘figurinhas’ que ganham as licitações e processos. Já estamos levantando dados de quanto custam os leitos no estados da Paraíba, São Paulo e Rio de Janeiro para comparar com os gastos em Sergipe”, afirmou.

Depois continuaram falando sobre as obras que a Prefeitura está realizando na Av. Euclides Figueiredo. Com a chegada das chuvas a avenida ficou alagada. Cabo Amintas mostrou imagens de vídeos feitos por uma internauta que expõe as ruas alagadas com pouco tempo de chuva. “O prefeito ainda teve a cara de pau de publicar um vídeo dizendo que as ruas estavam secas e que cumpriu a promessa de nunca mais alagar. Outro internauta fez questão de ir até lá filmar, dizendo a data e o horário, dessa forma desmentiu o Prefeito”, revelou.

Rodrigo também teceu sérias críticas ao senador Alessandro Vieira que foi eleito pelo povo sergipano. “O cara que se dizia armamentista, usou o cargo de delegado, disse que ia combater a corrupção, foi eleito na ‘onda Bolsonaro’ e agora esta fazendo palhaçada nas redes sociais. Se preocupa tanto com o governo federal e esquece dos problemas de Sergipe. Estranho o silêncio do senador, temos altos índices de violência, baixa qualidade na saúde, na educação e ele não faz nada em relação a isso. E nada disso é visto, ele se diz oposição mas esqueceu de Sergipe, parece que o estado não tem problemas”, criticou.

Para finalizar o bate papo, Amintas revelou que está investigando a utilização de mais um recursos federais destinados ao combate à covid-19. “Tenho em mãos o Diário Oficial de Aracaju, de 07 de abril de 2020, nele podemos ler o processo licitatório que pagará R$ 2.160.000,00 por apenas 20 leitos no Hospital São José. Em resumo, justificando o combate ao vírus eles estão construindo um hospital sem UTI’s e pagando milhões por apenas 20 leitos em outro hospital”, denunciou o vereador.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas