Deso orienta o uso consciente da água e reforça o uso de canais de atendimento

24/04/20 - 13:12:59

Uma das armas mais eficazes no combate ao Covid-19 é a água, por isso a Companhia de Estado de Saneamento de Sergipe – Deso alerta para o consumo consciente. e vem trabalhando dia e noite para que a água chegue às torneiras dos sergipanos.

O trabalho nas estações de tratamento, laboratórios, as equipes de manutenção, , vazamentos e desobstrução de esgotos continuam na quarentena. O diretor-Presidente da Deso, Carlos Melo, reforça que a população também pode fazer sua parte. “Vamos, na medida do possível, economizar água nesse período em que ela tem que chegar para todos os cidadãos pois, com a quarentena, muitos estão em casa e aumenta o consumo, atitudes simples fazem toda a diferença nesse momento”, explica do presidente.

Para serviços emergenciais o telefone é o 0800 079 0195, pela internet acesse www.deso-se.com.br/agenciavirtual

Como posso fazer para ajudar?

– Desligue o chuveiro enquanto passa o shampoo e se ensaboa;

– Reutilize a água da lavagem das roupas (para da descarga por exemplo);

– Mantenha a torneira fechada enquanto escova os dentes;

– Mantenha a torneira fechada enquanto ensaboa os pratos;

– Use regador para molhar as plantas;

– Atente para vazamentos visíveis e ocultos;

– Atente para o fechamento de torneiras (não deixar pingando);

– Use a máquina de lavar na sua capacidade máxima.