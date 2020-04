DUAS PESSOAS MORREM EM ACIDENTES AUTOMOBILÍSTICOS NAS RODOVIAS DO ESTADO

24/04/20 - 09:28:20

Dois acidentes ocorridos um, na noite desta quinta-feira (23) e o outro no inicio da manhã desta sexta-feira (24) deixou dois mortos e dois feridos.

O primeiro acidente foi registrado na SE-240, próximo à Praia do Jatobá, no município da Barra dos Coqueiros. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), um veículo de passeio bateu de frente com uma carreta. O condutor do carro ficou preso às ferragens e acabou morrendo no local.

O segundo acidente ocorreu no inicio desta manhã na rodovia SE 235, sentido Itabaiana e as informações são de que o motorista perdeu o controle da direção e acabou capotando nas proximidades do Povoado Oiteiros, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Foto redes sociais