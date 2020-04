GILTON GARCIA ENVIA MENSAGEM AO EX-PRESIDENTE SARNEY PELOS SEUS 90 ANOS

24/04/20 - 00:55:06

O ex-governador do Amapá, Gilton Garcia, enviou nesta quinta-feira (23) mensagem ao ex-presidente José Sarney, em que o cumprimenta pelo aniversários de 90 anos, que ele completa nesta sexta-feira (24). Gilton disse que enviou os cumprimentos na véspera, “porque serão muitas as mensagens” que o “presidente Sarney receberá de todo o Brasil.

Em sua mensagem, Gilton diz seguinte: “Estimado Presidente Sarney, sei que seus noventa anos acontecerão amanhã (hoje), dia 24. Precavido, porque serão muitas as mensagens, me expresso de véspera, reconhecendo que o Brasil muito lhe deve. E o Amapá principalmente. A Universidade Federal do Amapá, criada quando estive Governador, é o maior exemplo, sempre beneficiada pelos vultosos recursos encaminhados quando de sua passagem pelo Senado Federal”.

Gilton continua: “Aliás, o povo amapaense sempre demonstrou enorme gratidão pelo seu profícuo trabalho, tanto que votou maciçamente no seu honrado nome por três eleições consecutivas para o Senado. Estive acompanhando e apoiando o ilustre amigo desde a sua chegada ao Amapá, vindo do Maranhão, amargurado com as traições dos amigos a quem dera a mão. Pareço distante, mas nunca estive e não estou. Amanhã comemore os NOVENTA ANOS ciente de que o Brasil se orgulha do seu ex Presidente”.