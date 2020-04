Jason Neto cobra prorrogação do IPTU e auxílio para os trabalhadores autônomos

24/04/20 - 06:47:43

Nesta quarta-feira, 22, o vereador Jason Neto (PDT) participou da primeira sessão online da Câmara Municipal de Aracaju. Durante a longa sessão, vários projetos foram votados e mais uma vez o parlamentar cobrou ao prefeito Edvaldo Nogueira atenção aos trabalhadores informais da capital.

“Fiz questão de voltar a cobrar e salientar a importância de ajudar às pessoas que dependem do trabalho informal para ter o pão de cada dia. Falo dos carroceiros, taxistas, motoboy, vendedor ambulante e outros que se encontram em situação difícil. Cobro para que o prefeito crie um auxílio emergencial de ajuda a essas pessoas durante esse período de pandemia”, explicou Jason.

Outra cobrança do vereador foi em relação a prorrogação do pagamento do IPTU. “Torno a falar sobre essa prorrogação porque muita gente está deixando de pagar as contas para botar comida na mesa. Acho importante o prefeito prorrogar esse pagamento para o mês de julho”, disse o vereador.

Sessão on-line

Na sessão on-line foram lidos cinco vetos a projetos de lei. “Esteve em pauta projetos de grande importância para população aracajuana. Fui contra o veto do prefeito e a favor dos professores e donos de escola. Sou também a favor do marco regulatório municipal da economia solidária, nesse derrubamos o veto do prefeito. Mais um de grande importância foi sobre a isenção do IPTU para as pessoas que tiver doenças como o câncer, HIV e outras”, explicou.

Por Élida Fruteira