Márcio Dória diz que administração de Propriá poderia ter adotado outras medidas

24/04/20 - 06:24:21

O pré-candidato a prefeito de Propriá, Márcio Dória (PT), recebeu com muita indignação a notícia de que os professores contratados através do Processo Seletivo Simplificado –PSS, tiveram os seus contratos suspensos pelo Prefeito Iokanaan Santana, neste momento caótico e de incertezas em que vivem diversas famílias.

“É uma gestão descompromissada e desumana, a ponto de suspender contratados no momento em que as pessoas mais precisam”, avalia o pré-candidato. Foto: Assessoria

Márcio Dória (PT) questiona o fato de que a gestão municipal poderia ter tido sensibilidade e adotado outras medidas para evitar as suspensões dos contratos com os professores. “O Prefeito poderia ter cortado gratificações ou mesmo ter se reunido com a categoria para uma possível negociação no sentido de reduzir os salários, dentre outras medidas que mantivessem os contratos, mas nada disso foi feito. Fica claro que a intensão era realmente realizar a suspensão, fato absurdo, até porque estamos falando de profissionais extremamente essenciais para a educação de um município”.

O pré-candidato Márcio Dória ainda chama atenção para contratações feitas pelo prefeito de Propriá nos últimos dias. “O gestor fez contratações recentemente visando o interesse político, onde diversas pessoas foram cooptadas, mas na hora de defender os professores simplesmente suspende os contratos e deixa os profissionais a mercê da sorte, esse é o quadro da atual administração descompromissada com a sociedade Propriaense”.

Márcio Dória (PT) vê como maldade a atitude de Iokanaan, e disse que o decreto municipal retroagiu seus efeitos para o dia 02 de abril, impossibilitando que os professores recebam qualquer vencimento no atual mês.

“Além da falta de pagamento, a medida tardia do gestor impediu que os professores tivessem acesso ao auxilio emergencial do Governo Federal, o que demonstra a total incompetência dessa gestão”, outro ponto defendido pelo pré-candidato.

Por Assessoria de Comunicação/ Márcio Dória