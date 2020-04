Pedro Luan lança novo sucesso em parceria com João Ventura

24/04/20 - 08:24:57

Depois da repercussão positiva do álbum “O que há de segredo”, o cantor Pedro Luan deu mais um importante passo na sua carreira musical. “Tanto espaço” é o nome do seu mais novo sucesso, que acaba de ser lançado nas plataformas digitais, com a participação do pianista sergipano João Ventura.

A canção trata de afeto e evidencia a raridade de ter alguém, diante de tantos espaços vazios, gerados principalmente com o abismo criado pelo descompasso da rotina diária das pessoas. A música, entretanto, mostra com a suavidade dos versos, que é possível encontrar pessoas que se encaixem em um abraço, simbologia que marcou a arte de divulgação do single. Para Pedro Luan, “o abraço, retratado na canção, representa uma forma de conexão não só física, mas de um sentimento que abraça as almas e os corações daqueles que a ouvem”.

Repleta de leveza e harmonia, a música foi escrita por Pedro Luan há mais de 4 anos, mas se encaixa na reflexão da realidade de isolamento social que as pessoas estão vivendo atualmente, por conta da pandemia. “Quando planejamos o lançamento para este ano, não imaginávamos que seria em meio a essa crise. Mas, foi providencial porque creio que a mensagem de “Tanto espaço” fez muito mais sentido agora do que se tivesse sido lançada em outro período”, explica.

A parceria entre o cantor e João Ventura, dois nomes da música sergipana contemporânea, surgiu por meio de uma sugestão do músico Irineu Fontes, que além de dar o conselho, possibilitou o encontro. “Nós conversamos e nos demos bem logo de cara. Criamos um vínculo muito forte e aí fomos amadurecendo a ideia até gravar a canção, sou grato a ele por ter aceitado o convite”, conta.

Segundo Pedro Luan, as próximas composições que serão gravadas este ano também contarão com parcerias. “Diante de um processo de revalorização das nossas relações, todas as canções de 2020 serão com participações especiais. Trabalhar em parceria resgata determinados valores que estão se perdendo em nós e traz à tona o vínculo entre os artistas”, relata.

“Tanto espaço” está disponível nas plataformas de streaming e pode ser conferida no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Play e Tidal.

Tanto Espaço

(Pedro Luan)

Alheio ao movimento

Que o tempo intenso

Passa sobre nós

Embora os ágeis passos

Que sem ver são dados

Geralmente sós

Por entre as avenidas

Quase sempre aflitas

Se deseja ter alguém

Em meio a tanto espaço

Eu encontrei seu abraço

Que me fez tão bem

É, você me faz tão bem

Distante o pensamento,

Se perdem momentos

Que não vão voltar

Embora o descompasso

De crer no acaso

Vir nos devorar

Por entre as fantasias

Das almas vazias

Se deseja ser alguém

Em meio a tanto espaço

Eu encontrei seu abraço

Que me fez tão bem

É, você me faz tão bem

Fonte e foto assessoria