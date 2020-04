PM PRENDE EM FLAGRANTE SUSPEITO POR TRÁFICO DE DROGAS NA CIDADE DE LAGARTO

24/04/20 - 05:06:40

No mês anterior, o suspeito foi preso pelo mesmo crime

Policiais militares do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM), em continuidade às operações deflagradas de combate ao roubo de motocicletas na região de Lagarto, flagraram nesta quinta-feira (23) um suspeito de cometer assaltos, praticando tráfico de drogas, no bairro Jardim Campo Novo, em Lagarto.

As informações passadas pelos policiais são de que o suspeito foi flagrado com um punhal de 33 cm na cintura. Segundo relatos dos populares, o homem ameaçava constantemente àqueles que não concordavam com suas ações e de seus comparsas.

O suspeito foi preso no mês passado, também por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à delegacia para as providências legais.

Com informações do tenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM