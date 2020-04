PREFEITURA SE MANTÊM EM ALERTA PARA AS CHUVAS ATÉ O PRÓXIMO DOMINGO, DIA 26

24/04/20 - 05:06:37

Desde a madrugada desta quinta-feira, 23, as equipes da Prefeitura de Aracaju estão em alerta para as chuvas. Nas últimas 24 horas, foram registrados 54.4 milímetros pluviométricos. Apesar de ser um volume considerável, devido às obras de infraestrutura realizada nos últimos três anos, em locais da cidade com históricos de alagamentos, como a avenida Euclides Figueiredo, a eficiência do sistema de drenagem permitiu rápido escoamento às águas da chuva.

Durante todo o dia, a Secretaria Municipal da Defesa Social (Semdec) manteve equipes atuando, principalmente, nas áreas de risco da cidade. A Defesa Civil de Aracaju é um dos órgãos à frente do monitoramento e, desde o último sábado (18) tem emitido alertas à população pelo serviço 199, destacando o período chuvoso.

“A chuva registrada nas últimas 24 horas foi menos intensa do que as que ocorreram no último domingo, no entanto, nos mantivemos atentos aos pontos mais críticos da cidade, prestando orientação e agindo, quando necessário, para prevenir transtornos. Em conjunto com os demais órgãos estamos trabalhando para reduzir os riscos à população”, afirma o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado.

Entre os locais por onde as equipes já estiveram, no início desta manhã, estão os bairros Luzia, Cidade Nova, Porto Dantas, Japãozinho, Treze de Julho, Santa Maria, Soledade e Jabotiana. A Defesa Civil também monitorou a avenida Euclides Figueiredo e Airton Teles, onde a situação constatada foi de normalidade.

De acordo com o órgão municipal, até o final da tarde desta quinta, foram registradas oito ocorrências pelo serviço de emergência da Defesa Civil. “Nosso foco é monitorar as áreas de risco de alagamentos, inundações, deslizamentos de terra. Uma das ocorrências foi a do desabamento de um muro, situação que não envolveu vítimas. Além disso, registramos também a queda de uma árvore, que também não houve vítimas. Todas as situações registradas foram prontamente atendidas e afastamos qualquer tipo de risco para a população”, reforçou o major.

A previsão é de ocorrência de chuvas na capital até o próximo domingo, dia 26.

“Manteremos nossas equipes em alerta. A chuva vai continuar, no entanto, com um volume menor do que foi registrado nos últimos dias. Serão pancadas de chuva espaçadas e com menos intensidade. No entanto, seguiremos enviando os alertas e a população pode e deve acionar o serviço 199 em qualquer situação de emergência”, frisa Silvio Prado.

Euclides Figueiredo

Uma das localidades que sempre demandou mais atenção por parte da Prefeitura é a avenida Euclides Figueiredo, na zona Norte de Aracaju. No local, era de costuma serem registrados alagamentos, no entanto, após a obra realizada, que já está 98% executada, a avenida não apresenta os mesmo problemas, como ressaltou o coordenador da Defesa Civil.

“É uma área que seguimos monitorando. Nesta quinta, houve um pequeno represamento de água na avenida, de cinco centímetros de lâmina d’água, o que não representou nenhum tipo de transtorno, nem mesmo entrada de água nos estabelecimentos comerciais ou residências. Chove desde o último sábado e, somente nas últimas 48 horas, foram registrados 116 milímetros de chuva. Há quatro meses, por exemplo, com o mesmo volume de chuva, ou muito menos, precisaríamos interditar a via, fazer desvio de veículos, usar bomba de sucção, o que não precisou acontecer desta vez. A obra realizada permitiu o escoamento da água mais rápido e não foi necessária nenhuma intervenção mais enérgica, ou seja, sinal de que a avenida responde bem à obra realizada pela Prefeitura”, apontou o major Silvio Prado.

SMTT

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) está monitorando as vias públicas da cidade para adotar as medidas que forem necessárias. Até o momento, não houve necessidade de realizar bloqueios de trânsito e também como não há registro de pontos de alagamentos. Além disso, nenhum semáforo apresentou problemas de funcionamento.

Emurb

De forma preventiva,a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) realiza, diariamente, serviços de limpeza e desobstrução das manilhas, substituição e ampliação das galerias e retirada de entulho e lixo jogado nas ruas que acabam indo para dentro da rede microdrenagem.

Em períodos de chuvas, esses serviços são intensificados e direcionados à rede pluvial. Assim, durante todo o dia, cerca de 80 profissionais atuaram para evitar possíveis transtornos ocasionados pela ação das chuvas.

A Emurb possui canais de comunicação para que a população possa solicitar serviços. Para registrar a solicitação, basta entrar em contato com a Assessoria de Comunicação da empresa, por meio do telefone (79) 3179-1619, pelo endereço eletrônico [email protected], e pelos perfis no Twitter (@emurb) e no Facebook (www.facebook.com/Emurb).

Emsurb

Em dias de chuva, as equipes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) intensificam o monitoramento referente ao comportamento dos canais, a exemplo dos localizados nas avenidas Airton Teles e Anízio Azevedo.

O trabalho constante de limpeza nos 65 canais da capital é realizado pelo método mecanizado, manual ou por barragem, e ainda através do uso de tela de contenção. Em algumas situações, a depender da necessidade, a empresa utiliza mais de um método em determinado canal.

No Jardim Bahia, zona Norte da capital, o monitoramento do canal se dá semanalmente, independente da previsão de chuva; no canal da Anísio Azevedo acontece, atualmente, a limpeza pelo método mecanizado; o canal do Marivan (Prainha) foi limpo recentemente por meio de retroescavadeiras; no canal da Airton Teles, a Emsurb promove a limpeza das cabeceiras três vezes por semana; o canal do Médici passou por uma intensa limpeza mecanizada, entre os dias 26 de fevereiro e 3 de março, e recebe constantemente a tela de contenção; e há também o monitoramento intensificado nos canais da região do Largo da Aparecida e Santa Lúcia. Ainda neste mês de abril, as margens desses canais receberam serviços de limpeza.

Informações e foto AAN