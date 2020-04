Prevaleceu o bom senso

24/04/20 - 08:11:05

Elogiável a decisão do governador Belivaldo Chagas (PSD) de não flexibilizar, ainda mais, o isolamento social em Sergipe. Preocupado com a propagação da pandemia e fundamentado em estudos da equipe técnica que acompanha a situação do Coronavírus no estado, o pessedista prorrogou o decreto prevendo restrições a vários setores da economia. Belivaldo agiu acertadamente, afinal o Convid-19 continua se espalhando pela capital e interior. Somente ontem, foram registrados 11 novos casos da doença, inclusive com mais uma morte. Querer relaxar o isolamento social justamente quando a doença aumenta o seu raio de ação, chega a ser um desatino. Portanto, a decisão do governador merece ser aplaudida por todos aqueles que respeitam a vida em detrimento do lucro. Bravo!

Barbas de molho

É bom os responsáveis pelo vídeo apócrifo contra a Prefeitura de Aracaju colocarem as barbas de molho, pois podem acabar nas barras da Justiça. O secretário de Comunicação, Carlos Cauê, disse que as agressões feitas à gestão municipal serão tratadas como crime. “É lamentável que, em um momento de crise tão grave, pessoas façam uso das fake news para confundir a população e atacar a honra de autoridades”, protestou Cauê. Certíssimo!

Ajuda urgente

Nessa época de pandemia quem mais sofre é o trabalhador informal. Pensando neles, o vereador Jason Neto (PDT) cobrou da Prefeitura de Aracaju a criação de um auxílio emergencial para os carroceiros, taxistas, motoboy, vendedor ambulante e outros que se encontram em situação periclitante. Tomara que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) ouça o justo apelo do aliado político. Marminino!

Leite derramado

Eleitor de carteirinha do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o senador Alessandro Vieira (Cidadania) não esconde o arrependimento. Segundo ele, “o governo prometido por Bolsonaro acabou. O plano liberal de Guedes e o plano de combate à corrupção de Moro foram derrotados pela pandemia, rachadinhas e pelo casamento com o Centrão”. Desconsolado, o senador Alessandro conclui que “resta a ignorância boçal de Weintraub e Ernesto. E alguns generais tentando evitar o desastre”. Misericórdia!

De olho nos cargos

Dirigentes dos partidos do “centrão”, entre os quais Republicanos, Progressistas, PTB, PL e DEM estão de olho nos cargos federais. É que o presidente Jair Bolsonaro está com uma cuia cheia de “aspones” para atrair o apoio de congressistas do baixo clero. Desde que se viu isolado politicamente, o capitão de pijama reeditou o “toma lá, dá cá” bem ao estilo da velha política que ele sempre criticou. Danôsse!

Cobrança proibida

A Prefeitura de Aracaju está proibida de cobrar IPTU e TLF (Taxa de Licença para Funcionamento) pelos próximos 90 dias. Liminar nesse sentido foi concedida pela Justiça em atendimento a Ação impetrada pelo Partido Patriota. Também estão suspensas a cobrança judicial e a inscrição em dívida ativa desses dois tributos. A decisão monocrática já está valendo e prevalecerá até que o desembargador relator submeta a Ação do Patriota à análise do Plenário do Tribunal de Justiça. Aff Maria!

Franco reeleito

O empresário Antônio Carlos Franco Sobrinho foi reconduzido à presidência da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Sergipe. Também permanecerão na diretoria da ABIH-SE todos os demais componentes da atual gestão, mudando apenas os cargos de suplentes para Conselho Fiscal. Em tempos de coronavírus, a reeleição aconteceu através de um aplicativo. Após a votação, Antônio Carlos Franco agradeceu pela confiança e apoio ao trabalho que tem desenvolvido. Então, tá!

Lata d’água na cabeça

Diariamente, a população de Aracaju e do interior reclama contra a falta d’água nas torneiras. A Deso, como sempre, culpa sua velha tubulação e promete resolver os problemas. Segundo o ex-deputado federal Mendonça Prado (DEM), “não é fácil obedecer às determinações governamentais para se manter em quarentena quando o abastecimento d’água é precário. Assim é difícil higienizar-se, cozinhar, manter a casa limpa e combater o vírus”, diz. É vero!

Boca de siri

Como era esperado, o empresário lagartense Rodrigo Rocha desembarcou, ontem, em Aracaju escoltado por policiais civis. Ele é o principal suspeito do assassinato de seu empregado Alexandre Souza Santana, morto com vários tiros na cabeça. Ainda no aeroporto, a delegada de Lagarto, Michele Araújo, tentou interrogá-lo, mas Rodrigo disse que se reservava no direito de permanecer em silêncio. O empresário foi preso em São Paulo, onde se encontrava foragido desde o bárbaro crime, ocorrido em janeiro passado. Homem, vôte!

Dois pesos

E o vereador Lucas Aribé (Cidadania) está invocado com a forma de o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) vetar projetos aprovados pela Câmara de Aracaju. Segundo ele, o alcaide usa dois pesos e duas medidas. Quando a propositura aprovada é do aliado político, não há veto, mas quando é de um vereador da oposição, o pedetista mete a tesoura sem dó nem piedade. Lucas entende ser preciso um pouco de coerência do Executivo e, principalmente mais respeito à Câmara Municipal. Vixe!

Recorte de jornal



Publicado no Sergipe Jornal, em 29 de dezembro de 1927.