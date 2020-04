Prevenção à Covid-19: frutas, verduras e legumes devem ser higienizados

24/04/20 - 13:21:41

ITPS recomenda à população a higienização de frutas, verduras e legumes, como medida de prevenção ao novo coronavírus.

Especializado em diversas análises laboratoriais, entre elas, ensaios físico químicos e microbiológicos em alimentos, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) recomenda à população a higienização de frutas, verduras e legumes, como medida de prevenção ao novo coronavírus.

A mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos e gerente de atividades técnicas do ITPS, Ana Virginia Figueiredo, detalha que frutas, verduras e legumes devem ser lavados logo depois que o consumidor chegar do supermercado ou da feira. “O consumidor deve selecionar e descartar folhas, partes e unidades deterioradas. Em seguida, é preciso lavar frutas, verduras e legumes em água corrente, e no caso de vegetais folhosos, como alface, escarola, rúcula, agrião, entre outros, é necessária lavar folha a folha”, esclarece.

Logo depois, frutas, verduras e legumes devem ser colocados em um recipiente com água potável e água sanitária apropriada para higienização de alimentos. “Coloque frutas, verduras e legumes em uma solução composta de 20 ml de água sanitária (1 colher de sopa) diluída em 1 litro de água potável. Neste momento, é preciso muita atenção, pois a água sanitária deve ser aquela cujo rótulo indica que o uso é próprio também para higienização de alimentos. Deixe esses itens imersos por 15 minutos, lave com bastante água corrente e deixe secar”, explica Ana Virgínia.

Enlatados

No caso dos alimentos enlatados, o ideal é retirar o conteúdo e colocar em outro recipiente. Se não for possível, a pessoa pode utilizar a mesma solução de água potável e água sanitária nas embalagens. “A pessoa pode borrifar a solução na embalagem ou umedecer um pano limpo na solução e fazer a limpeza”.

Delivery

A engenheira de alimentos e coordenadora do Laboratório de Bromatologia do ITPS, Karina Leão, explica que também são necessários cuidados na hora de receber os alimentos no formato delivery. “Assim que receber a refeição, descarte a embalagem externa. Em seguida, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel”, aconselha.

Se a comida chegar por meio de marmitas, a dica é higienizar o recipiente. “A chegada da marmita é idêntica a chegada de qualquer refeição delivery. Então, ao recebe-la, borrife álcool 70% e passe um pano úmido ou lave com água e sabão”, finaliza.