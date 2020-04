Professor do Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos produz videoaulas

Câmera no tripé, cenário, iluminação e conteúdo prontos. Vai começar a videoaula do professor de Geografia Rodrigo César Santos, que decidiu transformar a rotina dos estudantes do Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos, em Itabaianinha, os quais cumprem o distanciamento social, devido à suspensão das aulas, como medida de combate ao coronavírus. Solução que vem ganhando cada vez mais espaço no cotidiano dos estudos em casa, as aulas contam com um cronograma de atividades complementares, balizados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e são publicadas no canal do YouTube: https://www.youtube.com/user/rodrigocesarrcs.

Segundo o professor Rodrigo Santos, o momento requer sensibilização das pessoas para cumprir o distanciamento, e neste sentido, as aulas por meio de vídeos surgiram com a intenção de auxiliar os estudantes em casa, bem como os interessados de forma geral no conteúdo. “Quero fazer com que a vida escolar de vocês possa melhorar. Queremos aqui aprofundar ainda mais as questões da Geografia com as técnicas de estudo, sempre focando no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Quero, também, utilizar a interdisciplinaridade: unir a geografia com as outras disciplinas, que chamamos de disciplinas afins”, disse ele, no vídeo de apresentação do canal.

Dentre os tópicos a serem trabalhados, o professor vai trazer, ao longo da semana, a história do pensamento da geografia; a disciplina e seus conceitos; seguidas de esclarecimentos sobre a cartografia, hidrologia e climatologia, depois a parte econômica. E, por fim, as questões urbanas, populacionais e ambientais.

Aprovada pela comunidade estudantil, a iniciativa contou com o auxílio técnico da Diretoria Regional de Educação 1 (DRE 1), à qual o colégio Monsenhor Olímpio Campos é circunscrito, além do apoio da equipe gestora. “A coordenação pedagógica da DRE 1 enxerga a prática do professor Rodrigo e de toda a equipe do Olímpio Campos como uma atitude mobilizadora e inspiradora para os demais professores e unidades escolares. Toda a equipe pedagógica da Regional está à disposição para orientar, dar suporte e ajudar a todos no que se refere às atividades complementares para os nossos alunos”, informa o professor Antônio Neto, coordenador pedagógico da DRE 1.

Para o diretor da unidade, professor Francisco Louglas, a união faz a diferença no enfrentamento da pandemia em Sergipe. Ele reitera a importância das videoaulas e informa que o recurso será adotado por outros professores que irão transmitir conteúdos que completarão as atividades escolares do alunado, como prevê a portaria nº 1638/2020, da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), a qual orienta a oferta de Atividades Pedagógicas Complementares em regime especial temporário, não presencial e não obrigatório, nas instituições escolares vinculadas à Rede Pública Estadual de Ensino.

Técnicas de estudo

Além de ser um espaço para dirimir dúvidas de geografia, o canal do professor Rodrigo trará técnicas de estudos para que o estudante possa absorver, de uma forma mais efetiva, os assuntos, podendo ser usados em qualquer ocasião da rotina escolar. Segundo ele, há muitas possibilidades para o aproveitamento do conteúdo, como a utilização dos mapas mentais, resumos, entre outros métodos. “Nesse espaço eu quero apresentar o conteúdo de geografia e explicar a melhor técnica para aprender o assunto”, concluiu Rodrigo.

