Prudência não faz mal a ninguém

24/04/20 - 00:24:52

Diógenes Brayner – [email protected]

O governador Belivaldo Chagas (PSD) foi prudente em adiar o novo decreto que poderia ampliar a flexibilização da abertura do comércio, indústria e serviço no Estado. Quer fazer uma avaliação mais segura sobre o coronavírus. Aparentemente há um equilíbrio e os números não amedrontam tanto, mas técnicos que estiveram ontem em reunião com o governador, fazem um prognóstico sombrio em relação a um relaxamento sem a devida segurança de manutenção do quadro.

A análise feita é que Sergipe continua em situação mais confortável em relação aos números, porque Belivaldo Chagas adotou medidas rápidas para o isolamento social. Isso freou a proliferação. Não fosse essa ação preventiva, adotada no momento em que a propagação se iniciava, a situação seria outra, principalmente em relação ao suporte para atendimento nos hospitais privados e públicos. A semana apresentou movimentação maior de pessoas nas ruas, pela abertura de parte do comercio e, principalmente, pela aglomeração em frente às agências da Caixa Econômica, para retirada dos R$ 600,00 e do Bolsa Família, depositados pelo Governo Federal.

Além disso, tem reunião dos governadores do Nordeste com o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, quando serão apresentados dados de todos os Estados e relato da situação na região. Há necessidade de se ouvir um ministro que ainda não expôs claramente como deseja atuar para controlar a expansão do vírus. A situação de Sergipe ainda está sob controle, mas se houver um escancaramento irresponsável, pode-se perdê-lo e a Covid-19 se alastrar. A cautela é essencial nesse momento…

Mas alguns casos não estão expostos ao conhecimento da sociedade. Por exemplo: a irmã de uma personalidade política de Sergipe, que já exerceu quase todos os mandatos no Estado e ainda influencia nas discussões e decisões, está com uma irmã na UTI infectada pelo coronavírus. Como ela, várias outras pessoas se espalham por leitos de hospitais públicos e privados. Tem mais: 13 petroleiros estão confinados em um navio, no litoral de Aracaju, todos com a doença. Aliás, eram l4, mas ontem um deles foi transferido às pressas para um hospital e está na UTI.

Ontem, no início da noite, a Petrobras estava negociando com o proprietário de uma pousada na praia de Atalaia, que estava fechada, para transferir todos os infectados da embarcação para lá, onde ficariam em isolamento social. Isso sem contar com 40 trabalhadores da área da saúde, entre médicos e enfermeiros, que pegaram o coronavírus. Dentro desse quadro, foi prudente o adiamento de ampliação da flexibilidade por mais quatro dias, embora se possa registrar fatos emocionantes como o do primeiro bebê infectado com Covid-19, em Sergipe, que recebe alta do hospital e maternidade Santa Izabel, em Aracaju, sob aplausos emocionados de profissionais da medicina.

Talvez esses fatos não sejam de conhecimento da população, mas é uma realidade que o sistema de Saúde no Estado enfrenta e precisa estar em condições de controlar o que pode “explodir” a qualquer momento.

Decisão de flexibilizar

O governador Belivaldo Chagas adiou para segunda-feira a decisão de flexibilizar ou não medidas para o enfrentamento do coronavírus.

*** Havia expectativa para ampliação da abertura, mas o governador preferiu adiar em razão de um novo momento para decisões.

*** Haverá reuniões de governadores do Nordeste com o ministro da Saúde, Nelson Teick, quando serão discutidas novas medidas para o enfrentamento à pandemia.

Em estado grave

Três pessoas estão internadas na UTI em um dos melhores hospitais de Aracaju, com coronavírus e em estado grave. Um deles, um senhor de 98 anos, diabético e hipertenso que já está lá há 30 dias.

*** Na área reservada pelo hospital para pacientes do coronavírus, estão internados dois petroleiros que estavam embarcados.

Pode se espalhar

Um médico infectologista disse que quando houver o relaxamento da quarentena, pode ser que o vírus se espalhe com maior intensidade.

*** A preocupação do médico é com o sistema de saúde, que pode não ter leito para todos os afetados, como vem acontecendo já em outros Estados.

Bolsonaro acabou

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) constatou agora: “o governo prometido por Jair Bolsonaro acabou”.

*** – O plano liberal de Guedes e o plano de combate à corrupção de Moro foram derrotados pela pandemia, rachadinhas e pelo casamento com o Centrão, disse.

*** – Resta a ignorância boçal de Weintraub e Ernesto. E alguns generais tentando evitar o desastre, concluiu.

*** Alessandro diz que está construindo essa opção por uma nova política: “não sou o único independente, este grupo está crescendo”, disse.

Aberto ao diálogo

O vereador Elber Batalha (PSB), presidente municipal do partido em Aracaju, disse que é candidato à reeleição, sem pensar em candidatura a vice de nenhum pré-candidato a prefeito.

*** Elber disse que o PSB fará com certeza dois vereadores e poderá chegar a três…

*** Acrescentou que o ex-deputado federal Valadares Filho é o pré-candidato do partido à Prefeitura de Aracaju e que o PSB está aberto ao diálogo.

Atento a Brasília

Elber Batalha, inclusive, vai fazer sua campanha a vereador e tentar ajudar o deputado federal Fábio Henrique (PDT), na sua pré-candidatura a prefeito de Socorro.

*** Caso Fábio eleja-se e retorne a administrar o município, Elber assume cadeira na Câmara Federal, já que é o primeiro suplente do parlamentar.

Rogério no combate

– Estamos vendo a ausência de liderança do governo federal no combate à pandemia. Não temos abastecimento de insumos de testes rápidos, EPI’s e equipamentos como respiradores.

*** Quem diz isso é o senador Rogério Carvalho (PT), médico sanitarista, durante entrevista ao site “Brasília in foco”.

Ainda em discussão

Membros do grupo PSDB/PL desconfiam que a delegada Danielli Garcia (Cidadania) é “amadora e não vai deslanchar como candidata à Prefeitura de Aracaju”.

*** Diz que vai trabalhar para uma composição com o PSB, e apoiar Valadares Filho, “que é um nome com melhores condições para disputa”.

*** Disse ainda que “o nome de Danielli é uma imposição do senador Alessandro Vieira”.

Cada vez pior

O deputado federal João Daniel (PT) diz que o presidente Bolsonaro vai cada vez pior e joga para manter com ele a base social.

*** Na realidade, Bolsonaro tem exposto uma posição de extrema direita e conta com o apoio de fanáticos.

JB por telefone

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) está de quarentena e sem por a cabeça de fora. Usa muito o telefone e trata de política com lideranças, falando sobre sucessão municipal e chapas de vereadores.

*** Jackson tende a mudar de partido depois das eleições de outubro e começar a se preparar para disputar em 2022.

Rumo do MDB

Segundo um dos seus aliados, Jackson Barreto não está satisfeito com o caminho que o MDB está tomando, deixando clara a sua tendência à direita e prol Bolsonaro.

*** Jackson deve se filiar a um partido de esquerda, mas não pensa no PT, embora se sinta à vontade com o ex-presidente Lula.

Um bom bate papo

Subtenente Edgard – A mídia brasileira quer derrubar Bolsonaro, de qualquer maneira, nem que para isso, destrua o país, divulga uma fake news e derruba a bolsa de valores.

Partido quenga – De José Simão via twitter MDB é o partido mais quenga que existe desde os tempos de Salomé!

Veta projeto – Presidente Bolsonaro veta projeto que dispensava funcionário com coronavírus de apresentar atestado.

Três vereadores – O PT em Aracaju calcula que elegerá três vereadores para a Câmara Municipal sem grande dificuldade.

Conversa muito – O pré-candidato a prefeito de Aracaju pelo PT, Márcio Macedo, tem conversado muito com lideranças de outros partidos para composição.

Roberto Cabrini – Cresce o número de denúncias de superfaturamento em produtos médicos em compras emergenciais para o combate à epidemia em várias partes do país.

Articula bem – O empresário Edvan Amorim (PL) está afastado sucessão municipal deste ano em Aracaju, mas articula em alguns municípios.

Vereadores torcem – Segundo deputado federal, os vereadores torcem por prorrogação do mandato por mais dois anos. Acontece se as eleições forem transferidas para 2022.

Chove no agreste – Muita chuva no agreste sergipana. Itabaiana ontem choveu a noite toda e o temporal se estendeu até o sertão.