Roubos a ônibus apresentam redução de 86,13% nos três primeiros meses de 2020

24/04/20 - 10:11:46

A queda foi observada a partir de comparativo com o primeiro trimestre de 2016 e o de 2020

O primeiro trimestre deste ano registrou queda nos registros de roubos a ônibus do transporte coletivo da capital e da Região Metropolitana. Em comparativo entre os primeiros três meses de 2016 e os de 2020, houve uma redução de 86,13% na incidência dessa ação criminosa. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp). O resultado positivo é fruto do trabalho integrado entre o sindicato e a SSP.

De acordo com o levantamento feito pelo Setransp, nos primeiros três meses de 2016, foram 519 casos. No mesmo período de 2017, 259; com contínua redução para 164, em 2018; caindo novamente para 77, em 2019. Já neste ano, foram registrados 72 roubos a ônibus na capital, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. Os dados demonstram uma queda de 86,13% entre os três meses iniciais de 2016 e os de 2020.

O secretário da Segurança Pública, João Eloy, atribuiu o resultado ao trabalho integrado entre o sindicato e as polícias Militar e Civil. “Realizamos constantes mapeamentos de regiões mais problemáticas para continuarmos reforçando o trabalho policial nessas áreas. Em conjunto, pedimos ao sindicato que adotasse medidas como melhoria nas câmeras de segurança dos veículos e que fornecesse essas imagens para a SSP com brevidade”, ressaltou.

Informações e foto ASN