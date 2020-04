Uninassau arrecada donativos para enfrentamento do Coronavírus

24/04/20 - 09:43:33

Campanha é liderada por professores e destinada a comunidades carentes

Por: Suzy Guimarães

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju está arrecadando donativos visando contribuir com comunidades carentes diante da pandemia do novo coronavírus. Para viabilizar doações em dinheiro, foi criado um QRcode para que as pessoas pudessem colaborar com qualquer quantia. A ferramenta ficará disponível até o final de maio e a entrega dos valores captados será no início de junho e você pode acessar pelo perfil @nartua_oluap no Instagram.

O professor Paulo Autran Leite Lima, que coordena o curso de Fisioterapia da UNINASSAU Aracaju, explica que tem sido feito o reconhecimento das cidades e bairros da capital que mais precisam de ajuda. “Faremos tudo de forma legalizada, com visitas e conhecimento aprofundado das comunidades. Buscaremos avaliar qual município do estado de Sergipe está com maior necessidade de ajuda”, destacou.

O professor explica que os destinos das doações serão coletados através do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. “Com a finalização da coleta de dados, começarão as entregas. A avaliação dos dados coletados dirá também qual tipo de ajuda a população do município escolhido necessita, podendo ser artigos de higiene pessoal, roupas ou alimentos”, explica o professor.

O fisioterapeuta atenta que, nesse período, é muito importante a prática da solidariedade. “O mundo vive um momento atípico. Estamos enfrentando a maior pandemia do século e o futuro se torna incerto. Com as dificuldades econômicas enfrentadas por boa parte da população, cabe às instruções, profissionais liberais e empresariado ajudar aos que não tem, nesse momento, como se manter”, conclui.

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode e faça a sua doação