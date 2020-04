Zezinho Sobral mantém fiscalização das obras de duplicação da BR 101 em Sergipe

24/04/20 - 15:25:40

Mesmo diante da situação de pandemia do coronavírus, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) mantém ativa a agenda de trabalho, ampliando o diálogo on-line com os municípios e fiscalizando as demandas da população. O parlamentar segue firme no acompanhamento das obras da conclusão da duplicação da BR 101 em Sergipe.

Zezinho Sobral recorda a última visita in loco realizada no dia 20 de março, antes do isolamento social ser decretado oficialmente no país. “Estivemos nas obras ao lado do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Sergipe (DNIT), Alexandre Monteiro. Acompanhamos de perto a liberação de mais nove quilômetros da via duplicada no trecho que liga Malhada dos Bois, desde o trevo de Neópolis, à Propriá, incluindo o trevo de Cedro de São João, que era um pleito antigo da comunidade. Com estes nove quilômetros, já somam 20 quilômetros de trecho duplicado ininterrupto da via. É uma vitória a mais. Já ultrapassa a metade das obras de pista de rolamento previstas”, pontuou Zezinho Sobral.

Com o distanciamento social, o deputado Zezinho Sobral, que preside a Comissão Temporária de Representação Externa da Alese (criada em 2019 para cobrar celeridade do Governo Federal e fiscalizar as obras na BR 101), mantém o contato com a superintendência do DNIT em Sergipe por telefone ou internet para acompanhar as ações na rodovia.

E as notícias, segundo o deputado, são positivas. “O superintendente do DNIT, Alexandre Monteiro, nos informou que o órgão trabalha para concluir mais cinco quilômetros de trecho de duplicação do posto da PRF até a Sabe. A previsão do DNIT é que em junho seja concluído o viaduto de acesso a Siriri e iniciado o viaduto de acesso a Propriá”, sinalizou.

O deputado ressalta que “o DNIT solicitou mais R$ 25 milhões para o trecho de Pedra Branca (Laranjeiras) a Carmópolis. A proposta do órgão é que, após as chuvas, sejam iniciado os serviços de restauração de Pedra Branca a Maruim”.

Ainda de acordo com Zezinho Sobral, o superintendente do DNIT informou que “a duplicação de Estância até a divisa com a Bahia está prevista ainda para este ano, dentro do programa Pró-Brasil”.

“Nós, sergipanos, aguardamos essa conclusão há mais de 20 anos e ficamos felizes em perceber o avanço das obras. Presidir a Comissão Temporária de Representação Externa da Alese, que fiscaliza todas as tratativas e ações para o andamento das obras da BR 101, é um dever. Agradeço ao Dnit por sempre nos manter informados e ouvir a demanda do povo sergipano. Sigo atento”, afirmou o deputado Zezinho Sobral.

Por Acácia Mérici

Foto: Diogo Souza – AscomZS – Data: 20 de março de 2020