APCEF de Sergipe vai sortear dois celulares no Dia das Mães

25/04/20 - 08:44:59

O Dia das Mães sempre será uma data especial para a nossa associação porque são muitas as queridinhas da nossa APCEF/SE. Neste ano, infelizmente não poderemos ter nosso evento de Dia das Mães aqui no clube, mas, para não passar batido, no dia 10 de maio, vamos fazer o Sorteio do Dia das Mães da APCEF/SE.

Nesta data mais que especial, vamos sortear dois lindos celulares Samsung Galaxy A20 para associados adimplentes contribuintes e associados adimplentes empregados Caixa, da ativa e aposentados.

Para o presidente da APCEF/SE, Diogo Melo, o Dia das Mães é uma data importante para ser comemorada mesmo à distância devido à cautela necessária pela pandemia do Coronavírus.

“Existem várias formas de estar presente de quem é importante pra gente e as mães associadas da APCEF/SE são muito importantes. Elas estão sempre aqui no Clube, trazem a família toda, participam da nossa programação, acompanham a APCEF/SE nas redes sociais por isso, mesmo com todas as adversidades, o Dia das Mães para nós é um dia de festa”, destacou Diogo Melo.

Quero Participar!

Para participar, nem precisa se inscrever. Faremos o sorteio ao vivo no nosso Instagram a partir da matrícula de cada associado adimplente. As duas mamães sortudas vão receber o celular no mesmo dia. Elas merecem demais! Acompanhem conosco, vamos curtir juntos. Dia das Mães é tudo de bom.

Por Iracema Corso