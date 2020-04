Nota técnica do Lacen atualiza procedimentos para análises da Covid-19

25/04/20 - 08:17:09

Nota detalha como deve ser realizada a coleta de amostras, o cadastro de requisição para exames, período de coleta do aspirado de nasofaringe e coleta de Swabs de Nasofaringe e Orofaringe e conduta frente a óbito

Visando a qualidade das análises clínicas, o Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) divulgou a nota técnica 04/2020, para coleta, acondicionamento e transporte de amostras de aspirado de nasofaringe e Swab de nasofaringe e orofaringe para o diagnóstico e investigação do coronavírus em Sergipe.

A nota técnica nº 04/2020 detalha como deve ser realizada a coleta de amostras, o cadastro de requisição para exames, período de coleta do aspirado de nasofaringe e coleta de Swabs de nasofaringe e orofaringe, conduta frente a óbito: coleta de tecidos, acondicionamento e transporte das amostras e a técnica para análise laboratorial.

O superintende do Lacen, o farmacêutico bioquímico Cliomar Alves dos Santos destacou que o laboratório central é responsável por atender às demandas de vigilância em saúde através dos diagnósticos e análises laboratoriais, necessárias para definição das ações de promoção, proteção, cuidado e monitoramento da saúde da população.

Ele explicou ainda que, nesse período de pandemia, se faz necessário alguns cuidados para garantir a boa rastreabilidade do vírus nas análises. “As amostras para o coronavírus não devem vir misturadas com amostras de outros agravos. Ao embalar as amostras de Swabs, é preciso utilizar o mesmo saco de Kit distribuído pelo Lacen e nunca colocar documentos da caixa com as amostras”, detalhou o gestor.

Atendimento

Para reforçar as análises de testes da Covid-19, o serviço de Biologia Molecular do Lacen passa a funcionar com horários ampliados. De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h, e para recebimento de amostras o horário é apenas 16h30 (todos os dias).