Webpalestra abordará manuseio de equipamentos e pelos profissionais da saúde

25/04/20 - 06:45:33

Profissionais de saúde, estudantes e demais interessados podem participar da webpalestra

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Fundação Estadual de Saúde (Funesa) e Telessaúde, realizará na próxima segunda-feira (27), às 10h, uma Webpalestra com o tema: Manuseio do ventilador mecânico, aspiração por sistema fechado e uso de EPI’s. O objetivo é abordar a forma correta do uso dos equipamentos pelos profissionais que atuam no enfrentamento ao coronavírus. Profissionais de saúde, estudantes e demais interessados podem participar da webpalestra, acessando o site: telessaude.se.gov.br.

A enfermeira e coordenadora do Núcleo Estadual de Segurança do Paciente e Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (NESP-CIRAS), Nirley Marques de Castro, é uma das palestrantes e ressaltou a importância do conhecimento em todos os momentos da vida. “Esse é um momento bastante relevante para todos que vão participar, principalmente os profissionais da saúde. Conversarei com eles sobre o uso correto dos EPI’s. Está na hora de relembrar o que eles já sabem, mas, vamos treinar de forma correta. São palestras importantes, principalmente, nesse momento de enfrentamento do coronavírus”, afirmou a enfermeira.

Além dela, a fisioterapeuta da UTI pediátrica do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), Layra Viviane Rodrigues, também fará sua participação com temas relevantes sobre o manuseio do ventilador mecânico e aspiração por sistema fechado. Vale ressaltar que a Webpalestra contará com emissão de certificados de participação.