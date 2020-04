CAMINHÃO CARREGADO COM CARVÃO CAPOTA NA RODOVIA ROTA DO SERTÃO

26/04/20 - 09:48:03

Um caminhão carregado com carvão capotou no inicio da manhã deste domingo (26), na rodovia Rota do Sertão, entre os municípios de .Nossa Senhora da Glória e Monte Alegre.

As informações passadas por populares são de que ninguém se feriu, sendo registrado apenas danos materiais.

Com o capotamento, o caminhão ficou atravessado na pista e o trânsito ficou interrompido.

Foto grupo de whatsapp PM2 INFORM