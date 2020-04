Defesa Civil mantém alerta para chuvas intensas e ventos fortes neste domingo em Aracaju

26/04/20 - 05:00:27

De acordo com o aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes, na capital, até às 11h do domingo (26). Diante desse indicativo, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), reforça o monitoramento em toda a cidade e as atenções aos impactos que as precipitações possam provocar.

Para alertar a população, em especial os moradores de áreas de risco, foi enviada uma mensagem aos telefones cadastrados no Serviço de Alerta por SMS-40199-, da Defesa Civil.

O secretário da Defesa Social, Luís Fernando Almeida, informa que as equipes já vêm atuando, ininterruptamente, em atenção às áreas mais vulneráveis e em atendimento das ocorrências registradas através do número emergencial 199, da Defesa Civil.

“Os alertas encaminhados diretamente para os mais de 35 mil números de celulares cadastrados soma esforços no sentido de ampliar o estado de atenção da população. Orientamos que diante do sinal de qualquer anormalidade ocasionada pelas chuvas seja realizado o contato por meio do número 199, de maneira que uma avaliação de risco possa ser realizada e assim possamos evitar ou minimizar transtornos”, esclareceu.

O serviço emergência da Defesa Civil de Aracaju, 199, funciona 24h, em todos os dias da semana.

Cadastro

Para realizar o cadastramento e receber os alertas da Defesa Civil, basta acessar o campo de mensagens (SMS) do celular, inserir no destinatário o número 40199 e, em seguida, no corpo da mensagem, informar o CEP da região. Após enviar a mensagem, o usuário receberá uma confirmação do cadastro. O serviço é gratuito e é possível cadastrar mais de um CEP.