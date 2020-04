PM PRENDE HOMEM SUSPEITO DIVULGAR VÍDEO AMEAÇANDO GOVERNADOR DO ESTADO

26/04/20 - 07:11:37

Policiais militares do Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati), com o apoio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães) prenderam na tarde deste sábado (25) dois homens e apreenderam uma arma de fogo no bairro 18 do Forte, em Aracaju.

Um dos homens é suspeito de ameaçar o governador do estado, Belivaldo Chagas, em um vídeo que circulou nas redes sociais na última semana.

Por volta das 13h, os militares foram informados sobre a localização de um homem que, por meio de um vídeo, ameaçava o governador prometendo promover atos violentos no estado caso não fossem atendidas exigência de detentos do sistema prisional.

Os policiais realizaram diligências e encontraram, no bairro 18 do Forte, o suspeito juntamente com seu irmão. Com a dupla foi apreendida uma pistola, pertencente à Polícia Militar de Sergipe, além de 20 pinos de cocaína.

Outro fato

No início deste mês, um detento do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho (Copemcan), em São Cristóvão, gravou um vídeo também ameaçando o governador Belivaldo Chagas e o secretário de Justiça, Cristiano Barreto. Nas imagens divulgadas pelos grupos de WhatsApp, o preso reclamava da suspensão das visitas nas unidades prisionais e ameaçava invadir emissoras, incendiar ônibus e destruir rodovias, caso a situação não fosse solucionada. Identificado, o dito cujo foi isolado no Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (Compajaf), que fica no bairro Santa Maria, em Aracaju.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis.

Informações e foto PMSE