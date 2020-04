HPM ESTÁ EM FUNCIONAMENTO COMO RETAGUARDA PARA PACIENTES COM COVID-19

26/04/20 - 07:20:48

Com 42 leitos de enfermaria, sendo um de estabilização e seis reversíveis para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o Hospital da Polícia Militar (HPM) já está apto como retaguarda no enfrentamento ao coronavírus em Sergipe. Foi o que atestou o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, acompanhado da superintendente executiva, Adriana Menezes e membros do corpo técnico da SES quando estiveram na unidade nesta sexta-feira, 24.

Após readequações estruturais, a unidade está equipada e com o quadro médico completo composto por sete médicos plantonistas, dois médicos diaristas, 10 enfermeiros, 21 técnicos de enfermagem, dois fisioterapeutas, um farmacêutico, dois técnicos de farmácia e dois assistentes sociais. De acordo com o Secretário Valberto de Oliveira, o Governo do Estado, está estruturando a rede estadual de Saúde para receber pacientes com a Covid-19.

“Estamos colocando à disposição da população mais 42 leitos clínicos com uma característica muito importante: seis podem ser revertidos para terapia intensiva. Com estes 42, totalizamos 87 leitos de enfermaria e mais 32 de UTI, e estamos estruturando toda a nossa rede para aumentar ainda mais esse quantitativo”, informa.

Informações e foto SES