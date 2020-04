Janier Mota pede unificação entre SAMU e Central de Regulação de Urgências

26/04/20 - 08:21:13

Preocupada com o aumento da burocracia e do tempo de espera para atendimento, a deputada estadual e presidente da Comissão de Saúde da Alese, Janier Mota, pede a reunificação dos serviços do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Central de Regulação de Urgência (CRU).

“Essa divisão que só ocorreu em Sergipe e foi realizada em dezembro de 2019, está dificultando muito todo o processo de atendimento de urgências, visto que, quando a pessoa liga para o 192 ela fala com os médicos reguladores da CRU, que irão dar o primeiro atendimento e encaminhar a unidade mais adequada do SAMU. Como agora cada serviço tem seu coordenador, isso tá gerando muitas divergências, acorrentando num aumento no tempo de espera”, explicou Janier.

A parlamentar informou que já está com indicação preparada sobre assunto. “Nesta próxima semana já estaremos protocolando indicação solicitando a volta da unificação dos serviços, porque do jeito que está, não está bom nem para a população, nem para os funcionários dos serviços. As pessoas que buscam atendimento de urgência, não podem ficar esperando ainda mais, por conta de divergências de coordenações ”, afirmou.

Finalizando, Janier reforçou a importância do assunto. “A reunificação do serviço, como ocorre em todo o Brasil, gera ações rapidas e não conflitantes, beneficiando o usuário que necessita”, disse.

Foto: Breno Couto

Da assessoria