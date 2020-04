Prefeitura orienta comerciantes dos mercados sobre importância do uso de máscaras

26/04/20 - 09:21:40

A Prefeitura de Aracaju está intensificando as orientações para o uso de máscaras entre os comerciantes dos mercados municipais, com o objetivo de afastar as possibilidades de contaminação pelo novo coronavírus entre o público que frequenta os espaços. A partir das 8h desta sexta-feira, 24, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), os chamados permissionários começaram a receber o comunicado oficial. As medidas de prevenção, nos mercados da cidade, começaram a ser adotadas, pela Prefeitura, em 19 de março.

“A utilização de máscaras foi estabelecida por Decreto Governamental de nº 40.576/2020. A recomendação está direcionada aos que precisam se deslocar para ambientes públicos. Portanto, nada mais lógico que os permissionários dos mercados municipais também fazerem o uso da máscara. E mesmo não havendo, até o momento, uma obrigatoriedade na utilização, esta medida garante uma maior preservação da saúde desses comerciantes e, consequentemente, dos consumidores, tendo em vista que a transmissão acontece por gotículas, ao entrarem em contato com boca, nariz e olhos”, pontua o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Com a ação desta sexta, o Município amplia o trabalho de sensibilização direcionado aos comerciantes. Entre as ações preventivas já implementadas estão a redução do horário de funcionamento (5h30 às 13h30); determinação para a venda apenas de gêneros alimentícios e produtos agrícolas; orientações dos fiscais para evitar aglomeração e garantia do distanciamento social; marcação do piso no acesso aos caixas eletrônicos; fixação de material informativo; sinalizadores e organização dos acessos; instalação de dispensers com álcool em gel, entre outras.

Permissionária no mercado Virgínia Franco, Adriana dos Anjos também comentou os cuidados adotados pela administração municipal. “Tudo que venha para ajudar a população é sempre bom. Então, eu aprovo, com certeza, o que está sendo feito, pois quantos mais informações e proteção tivermos, melhor ainda”, disse a vendedora de peixe e frutos do mar.

O comerciante de frutas Juscelino de Jesus aprovou as readequações promovidas pela Prefeitura nestes espaços de comercialização. “Aqui no Augusto Franco nós não temos do que reclamar, tudo está dentro dos conformes. A toda hora os fiscais vêm pedindo o uso de luvas e máscaras, avisando sobre o álcool em gel que foi colocado e dando orientações. Então está tudo muito bom”, disse o permissionário do mercado Milton Santos.

AAN

Foto: Felipe Goettenauer