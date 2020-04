Coronavirus: População começa a ser testada no município de Aracaju

27/04/20 - 12:45:08

Começam nesta segunda-feira, 27, as testagens da população, através de uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju e a Universidade Federal de Sergipe (UFS). O objetivo é elaborar um mapa com o número de casos da Covid-19 nos bairros.

O coronavírus já fez 179 vítimas em Sergipe. Destas, 115 na capital. Serão testadas no mínimo 50 pessoas em cada localidade e a depender do tamanho do bairro, esse número poderá ser ampliado.

O mapeamento será elaborado de acordo com cada bairro, grupo e faixa etária, a prevalência e o percentual de pessoas que tiveram contato com o vírus.

A Secretaria Municipal da Saúde já concluiu um estudo da contaminação por coronavírus em Aracaju e a partir da realização dos testes, será elaborado um mapa e definida uma estratégia mostrando como deverá ser o isolamento das pessoas contaminadas.

Dados da Vigilância Sanitária do Município mostram que 80% dos aracajuanos que tiveram contato com o vírus, são assintomáticas ou possuem sintomas leves. Com isso, a testagem precisa ser feita em todos os bairros, mesmo em pessoas que não apresentam sintomas da doença.

UFS

A Universidade Federal de Sergipe fará a compilação (dos dados obtidos com a testagem), por profissionais do Laboratório de Biologia Molecular do Hospital Universitário.

A expectativa é de que em duas semanas, a parte prática seja concluída, para que haja o início da análise dos dados e em seguida, a apresentação do mapeamento.

Decretos

O prefeito Edvaldo Nogueira estendeu até esta segunda-feira, 27, a validade do decreto 6.125/20, com as medidas de enfrentamento ao coronavírus em Aracaju. Continuam válidas as regras de isolamento e distanciamento social e as proibições de realização de eventos e funcionamento de centros comerciais, academias, teatros, cinemas, bares e restaurantes.

O governador Belivaldo Chagas também prorrogou o decreto visando reduzir os números de casos da Covid-19 em Sergipe, até está segunda-feira, 27. Na tarde de hoje (27), ele vai conceder uma entrevista coletiva para anunciar se prorroga ou afrouxa as medidas, a exemplo da abertura do comércio.

Foto: Divulgação Agência Brasil

Por Aldaci de Souza – Rede Alese