Covid- 19: governo distribui aos municípios segunda remessa dos testes rápidos

27/04/20 - 15:36:32

Os testes serão ampliados às pessoas com mais de 60 anos, assim como aquelas com comorbidades, e em casos de investigação epidemiológica

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), iniciou nesta segunda-feira, 27, a distribuição da segunda remessa dos testes rápidos para o novo Coronavírus (Covid-19), que conta com 5.729 testes equivalentes a 283 Kits, enviados pelo Ministério da Sapude (MS). O público prioritário os profissionais da saúde, da segurança e os seus familiares que apresentarem sintomas e também serão ampliados às pessoas com mais de 60 anos, assim como aquelas com comorbidades, e em casos de investigação epidemiológica.

De acordo com a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), Daniela Cabral Pizzi Teixeira, a distribuição ocorre de acordo com a demanda e a extensão territorial de cada município. Diante disso, nesta segunda rodada, todos os 75 municípios serão contemplados.

“À medida que o testes forem utilizados, a SES fará a reposição. A orientação é que os municípios notifiquem, imediatamente, quando os testes tenham resultados positivos. Além disso, é importante que os municípios repassem para a SES o quantitativo de testes realizados para que assim seja avaliado a necessidade de cada um. A testagem é importante para que a gente possa identificar precocemente os casos positivos e isolá-los para evitar a transmissão”, disse Daniela Cabral Pizzi Teixeira.

Fonte e foto SES