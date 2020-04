Depois da redução do valor do diesel, Samuel alerta que a fiscalização continua

27/04/20 - 09:08:28

No último sábado, 25, a Petrobras confirmou a redução do valor do litro do óleo diesel automotivo – S10 e S500 – a média de redução será de 10% nas refinarias. O deputado estadual Capitão Samuel alerta que os novos valores serão repassados a partir desta segunda-feira, 27, e ele continuará fazendo o seu trabalho de fiscalização dos preços praticados nas bombas.

Desde a redução do valor da gasolina vindos das refinarias, o parlamentar vem acompanhando a lentidão do repasse dos valores justos para o consumidor. Durante o trabalho de fiscalização a população se engajou e juntos começaram a buscar os melhores preços.

Samuel ainda alerta que a variação de preços é grande. “Acho que ninguém deve abastecer em postos que tenham o valor do diesel de R$ 2,90 e que a gasolina não esteja num valor superior à R$3,90. Além disso, denunciar os preços mais abusivos”, reforça.

Foto assessoria

Por Anne Isabelle