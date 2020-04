Estude em Casa: programação de videoaulas desta semana já está disponível

27/04/20 - 16:16:55

As aulas a distância são veiculadas diariamente pela Aperipê TV (canal 6.1), site e plataformas digitais da emissora

Começa esta semana mais um ciclo de aulas a distância do programa “Estude em Casa”. Os alunos matriculados na rede estadual e demais redes de ensino interessados em aprimorar o aprendizado neste período de distanciamento social têm mais um canal de estudos em casa. Isso graças a uma parceria estabelecida entre o Governo de Sergipe, a partir da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), da TV Aperipê, com o Governo do Amazonas.

Esta semana, que vai de 27 de abril a 1º de maio, conta com um cronograma de aulas para os estudantes do ensino fundamental maior, no horário das 9h às 11h40, e do ensino médio, das 16h às 18h. Para o ensino fundamental maior, as aulas serão dos seguintes componentes curriculares: Ciências, Arte, Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Educação Física, História e Inglês. Já para o ensino médio: Língua Portuguesa, Química, Educação Física, História e Filosofia.

Todo o cronograma das videoaulas do “Estude em Casa” na Aperipê TV desta semana está disponível no link: https://bit.ly/cronogramaestudeemcasa . As aulas também serão transmitidas via Internet para atender aos municípios que não têm o sinal da TV. Os interessados poderão acessar as videoaulas no site: https://bit.ly/videoaulasestudeemcasa

Estude em Casa

O programa “Estude em Casa” é produzido e disponibilizado pelo Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), órgão do Governo do Amazonas que há 13 anos detém o conhecimento em educação presencial e a distância, e que neste momento de pandemia chegará à casa dos sergipanos com qualidade digital.

Na internet o “Estude em Casa” também tem espaço garantido. A Seduc reuniu em um hotsite uma série de conteúdo didático direcionado para alunos e professores da rede estadual, pais ou responsáveis, além de outros interessados. O material complementar de apoio aos estudos compõe todas as etapas da educação básica, fundamentadas nas competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como o Ensino Fundamental e Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Infantil, Educação Profissional, Educação Inclusiva, além do material do programa Pré-universitário da Seduc (Preuni).