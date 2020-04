Fina Estampa- Tereza Cristina mata mafioso e esconde corpo no guarda-roupa. Ferdinand ajuda vilã a manter crime em segredo

27/04/20 - 15:41:31

Tereza Cristina (Christiane Torloni) vai mostrar que sua maldade não tem limites. No capítulo desta segunda, 27/4, a socialite leva um susto ao se deparar com o mafioso que persegue Íris (Eva Wilma) e matará o criminoso após ser chantageada. Quer saber como a ricaça vai se livrar dessa enrascada?

Após uma briga com Patrícia ( Adriana Birolli ), Tereza dispensa todos os empregados para ter um pouco de paz. O mafioso aproveita o momento para invadir a mansão e entra na suíta da esposa de René ( Dalton Vigh ). Assustada, a socialite pergunta quem é o desconhecido: “Uma daquelas pessoas que surgem do nada só para infernizar a vida dos outros”, responde o bandido.

Desesperada, a ricaça pega um revólver para se defender e, ao entrar em conflito com o mafioso, dispara. Durante a briga, o mafioso revela que descobriu o segredo da vilã e pede dinheiro para não contar nada ao marido da dona da casa.

Esperta, Tereza Cristina finge cair na história do bandido e diz que precisa descer para fazer a transferência do dinheiro. Ao chegar à escada, a socialite, em um gesto rápido, empurra o homem degraus abaixo. O mafioso cai morto no chão.