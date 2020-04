HOMEM É ASSASSINADO COM GOLPE DE FACA NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS

27/04/20 - 08:44:50

Um homem identificado como José Amâncio dos Santos, 56 anos, foi morto com golpes de facão no Povoado Alto, no município de Riachão do Dantas.

As informações são de que o suposto autor do crime seria um jovem de 24 anos, que já foi preso e confessou o assassinato. À policia, ele informou que os dois teriam saído na noite de domingo e que acabaram discutindo. A vítima teria se armado com um facão para agredi-lo, e na tentativa de se defender, teria matado José Amâncio.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.