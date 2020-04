MOTORISTA É PRESO POR EMBRIAGUEZ APÓS COLIDIR NO PARQUE DA SEMENTEIRA

27/04/20 - 05:58:23

De sábado (25) para domingo (26) cinco acidentes foram registrados pela CPTRAN, com seis vítimas lesionadas. Desses, dois casos chamaram a atenção por ter envolvimento com álcool na direção.

O primeiro fato ocorreu por volta das 2 horas quando um condutor perdeu o controle da direção e colidiu com as grades do parque da sementeira, na avenida Beira Mar em Aracaju.

A Guarda Municipal de Aracaju foi a primeira a chegar no local e constatou os sintomas de embriaguez do condutor que se recusou a fazer o teste do etilometro (bafômetro). le foi levado a delegacia para o devido procedimento legal.

O segundo caso ocorreu por volta da 4 horas, na Avenida Francisco José da Fonseca, onde o condutor, ao perder a direção, colidiu com uma árvore do local. Uma vítima saiu em estado bastante grave dessa ocorrência, mas o condutor evadiu- se do local.

Foram encontradas garrafas de cerveja dentro do veículo.

Só este ano, a CPTRAN já registrou 26 acidentes graves com indícios de embriaguez ao volante no local.

Fonte: CPTRAN