Ibrain apela por diálogo entre governo, instituições de ensino e pais de alunos

27/04/20 - 06:13:16

O deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC), compreendendo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, além do decreto governamental, está preocupado com a situação do ano letivo de 2020 e com o momento de dificuldades financeiras que atravessam os alunos e seus familiares, que não estão conseguindo pagar as mensalidades escolares.

Ibrain apresentou duas indicações na Assembleia Legislativa sugerindo que o Governo do Estado possa intermediar nas negociações sobre a redução de mensalidades das escolas e universidades particulares. “Queremos amenizar o momento de dificuldades financeiras que atravessam os alunos e seus familiares, em todo território sergipano, e meio a essa pandemia do novo Coronavírus”.

O deputado diz ter conhecimento que algumas instituições de ensino já estão anunciando descontos e reduções dos valores das mensalidades, mas que é importante a somação do governo do Estado para que esse benefício seja extensivo a todo o território sergipano. “É preciso encontrar uma fórmula, alguma compensação para as escolas e universidades, neste momento de crise, e também amenizar a situação das pessoas que estão usando o dinheiro apenas para comprar o que é essencial nesta pandemia”.

Doação de emendas

Neste momento de enfrentamento ao coronavírus, Ibrain também direcionou R$ 500 mil de suas emendas impositivas ao Orçamento do Estado para o combate ao Covid-19 e para a preservação da vida. “Estamos fazendo a nossa parte. Junte-se a nós nesta corrente de fé e solidariedade!”.

