Inclusão e Fundação Renascer recebem doações de álcool líquido e em gel

27/04/20 - 14:35:52

Pandemia ressalta importância da colaboração de instituições parceiras e empresas solidárias, como Maratá, SES, UFS e TJ/SE

Com a progressão do número de casos confirmados de coronavírus em Sergipe, os cuidados de higiene para prevenir a transmissão da doença estão sendo cada vez mais intensificadas pela Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS), seus equipamentos socioassistenciais e órgãos vinculados. E neste contexto, a solidariedade de outros órgãos, empresas e instituições tem se mostrado ainda mais relevante. Recentemente, a SEIAS e a Fundação Renascer receberam doações de álcool em gel e álcool líquido 70% do Grupo Maratá, da Secretaria de Estado da Saúde – SES e da Universidade Federal de Sergipe – UFS. Estas doações, somadas a outros tipos de colaboração prestada por órgãos como o Tribunal de Justiça de Sergipe, formam uma importante rede solidária de apoio aos serviços prestados a quem mais precisa.

A secretária de Estado da Inclusão Social, Lêda Lúcia Couto, destaca a importância das doações neste período de pandemia. “Vimos crescer bastante a demanda pelo uso do álcool nos equipamentos socioassistenciais, sobretudo na Renascer, nos abrigos e no restaurante Popular Padre Pedro, que recebe cerca de 2400 pessoas por dia para a oferta de almoço e jantar em quentinhas, e precisa assegurar o reforço das medidas de higiene do espaço e prover aos usuários o necessário para a sua higienização das mãos. Como a logística de aquisição está um tanto dificultada no mercado pela alta procura, contar com a colaboração de instituições parceiras e com a sensibilidade de empresas solidárias é de grande valia. Ficamos verdadeiramente agradecidos por toda essa somação de esforços”, pontuou Lêda.

A Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social recebeu da UFS doações de álcool em gel e solução 70% e outros equipamentos. “A UFS doou 51 garrafas de álcool líquido e 50 de álcool em gel de tamanhos variados. Já a Secretária de Estado da Saúde, em sua primeira remessa, doou 200 frascos de álcool líquido, 20 caixas de luvas e máscaras descartáveis. Na segunda remessa, recebemos 50 galões de 5L de álcool em gel e 50 galões de álcool líquido. Agradecemos a todos pela valiosa colaboração”, detalha o diretor de Aquisição e Contratos da SEIAS, Carlos Eduardo Siqueira.

No caso da Fundação Renascer, uma das doações foi originada da live do cantor Xand Avião. “Ele anunciou durante a apresentação a doação de álcool 70% e que deveríamos entrar em contato com os patrocinadores. Imediatamente, fizemos contato com Fabiano Oliveira, aqui em Aracaju, que confirmou a doação. O gabinete da presidência da Renascer emitiu expediente à Matará, informando a relevância social da doação e recebemos 150 litros de álcool 70%. Entre outras parcerias, tivemos também a UFS, que fez a doação de aproximadamente 100 unidades de álcool em gel 70%; mais 250 unidades da SES; e 6 kits webcam com headfones do Banese”, contou a coordenadora de Planejamento da Renascer, Cristiane Caetano Menezes. A Renascer teve, ainda, dois projetos aprovados pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, totalizando o valor de R$ 33.300,00 para a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) e testes rápidos de Covid-19.

Fonte e foto assessoria