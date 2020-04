Jacaré de 2 metros amedrontada população do município de Amparo do São Francisco

27/04/20 - 06:48:25

Um jacaré com cerca de dois metros de cumprimento está causando medo na população no município de Amparo do São Francisco, na região do Baixo São Francisco.

Em vídeo produzido pelo morador conhecido por Neto de Amparo, o jacaré circula livremente no entorno de uma pequena lagoa que acumula água de esgoto. Há muito tempo, desde quando ainda pequeno, o animal vive no local sendo do conhecimento de todos. Com seu crescimento de tamanho passou a gerar medo.

Segundo Neto, o que o preocupa é que o animal cresce a cada dia e pode atacar alguém, sobretudo uma criança indefesa ou alguém despercebido. A lagoa fica nas imediações do conjunto Maria Feliciana e a situação já é do conhecimento da ADEMA que esteve verificando a situação, porém nada fez, segundo relatou Neto.

A população está amedrontada. Ao fazer o vídeo e o relato, Neto informou que pretende fazer chegar às demais autoridades e medidas possam ser tomadas. Ele também solicitou atenção por parte do Prefeito Franklin Freire.

Por Adeval Marques

Com informações de Neto de Amparo