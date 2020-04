Juízo Auxiliar de Execução realiza 68 acordos em dois dias de audiências

27/04/20 - 13:16:18

O Juízo Auxiliar de Execução (JAE) do TRT da 20ª Região (TRT20) realizou, nos dias 23 e 24/4/2020, 68 audiências remotas de conciliação, todas com acordo, em processos na fase de execução contra o Grupo Bomfim, liberando R$ 800.785,83 em créditos para os exequentes.

Participaram das audiências a Juíza Gilvânia Oliveira de Rezende, a patrona do Grupo Bomfim e servidores do JAE, todos conectados de suas residências, conforme determinação da Presidência do TRT da 20ª Região.

No mês de abril, foram realizados seis dias de audiência do Grupo Bomfim, incluindo 187 processos em pauta, com 184 acordos homologados, totalizando R$ 2.692.346,44.

A próxima audiência acontecerá no dia 29/4/2020.

O JAE lembra às partes e seus patronos que os cálculos estão anexados no PJe. Ressalta, ainda, que as audiências remotas são realizadas via Google Hangouts Meet, cuja sala deve ser acessada pelos advogados das partes por computador, tablet ou celular, no horário designado. Para tanto, os advogados deverão baixar o aplicativo Google Hangouts Meet em seus dispositivos.

Fonte e foto assessoria