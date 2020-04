MNSL registra 39 partos no final de semana e uma vítima de violência sexual

27/04/20 - 10:12:06

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), pioneira no Estado em ofertar atendimentos especializados a mães e bebês de alto risco, contabilizou 110 atendimentos às usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) durante os dias 24, 25 e 26 de abril, sendo 52 internamentos que resultaram em 39 partos e 58 pacientes que receberam alta após avaliação ou foram liberadas para o pré-natal, é o que aponta a estatística do balanço da MNSL, divulgada nesta segunda-feira, 27.

Durante o final de semana, seis pacientes foram transferidas para maternidades com perfil de risco habitual (Santa Izabel e Nossa Senhora do Socorro). Além disso, foi realizado um atendimento no Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual. Informou a gerente de Admissão da MNSL, Adhara Shuamme.

“A vítima deve procurar o atendimento nas primeiras 72 horas, esse prazo conseguimos realizar medidas preventivas para evitar infecções sexualmente transmissíveis ou gravidez indesejada. Para isso damos a pílula do dia seguinte, o coquetel retroviral do HIV e das hepatites”, disse a gerente.

Já no Centro Cirúrgico foram contabilizados 41 procedimentos. “Registramos 39 partos, sendo 24 do sexo feminino e 15 do sexo masculino, uma curetagem e uma cirurgia obstétrica”, disse a gerente do Centro Cirúrgico, Amanda Nabuco Oliveira.

Assim como todas as instituições inseridas no SUS, a MNSL funciona no regime de porta aberta, prestando assistência a todas as pacientes de alto risco que dão entrada na unidade, incluindo pacientes de outros Estados. No período citado houve três atendimentos a gestantes da Bahia.

A MNSL conta com uma equipe multiprofissional e qualificada, composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e demais membros de apoio assistencial, que trabalham porta aberta, durante 24h, de domingo a domingo. A Unidade fica localizada na Avenida Tancredo Neves, 5.700, é a referência para as vítimas de violência sexual, tanto na capital quanto no resto do estado. O telefone de contato para o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual da MNSL é (79) 3225-8679.