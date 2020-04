Município de Rosário do Catete registra primeiro caso de Coronavírus

27/04/20 - 12:54:01

A Secretaria da Saúde de Rosário do Catete informa que registrou, nesse domingo, 26, o primeiro caso de contaminação do Coronavírus(Covid-19), seguido de óbito. Trata-se de um paciente masculino, 55 anos de idade, que apresentava comorbidades como diabetes, doença cardíaca e problemas pulmonares.

Ele foi atendido na Urgência do município e transferido para o Hospital de Itabaiana onde, infelizmente, foi a óbito na noite de sábado, 25, mas o resultado do exame confirmando a Covid-19 só saiu no domingo, à noite.

O prefeito Etelvino Barreto, a secretária municipal da Saúde, Marilene Doria e toda gestão municipal lamentam o ocorrido, se solidarizam com a família e ressaltaram que vão reforçar as medidas de combate a Covid-19.

Desde que o prefeito decretou emergência na saúde pública de Rosário, várias medidas foram adotadas, como: capacitação das equipes de saúde; orientação aos feirantes e consumidores como o distanciamento das bancas; suspensão das aulas e atividades; orientação e monitoramento do comércio; distribuição de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da área da saúde; monitoramento; e orientações por carro de som, redes sociais, site oficial e imprensa.

Também foi Instalado o Grupo de Trabalho Municipal de enfrentamento à Covid-19, avaliando e definindo estratégias semanalmente ou quando for necessário.

Além disso, intensificou a manutenção do plantão médico 24 horas; vacinação contra gripe, disponibilização de teste rápido para profissionais de saúde.

Se alguma pessoa sentir os principais sintomas do Coronavírus, apontados pelo Ministério da Saúde, como tosse, febre e dificuldade para respirar, deve ligar para o número (79) 99884-3900 e solicitar ajuda para que os procedimentos sejam executados pela equipe de saúde.

Da assessoria