PMA realiza 2ª fase da vacinação contra Influenza e prepara próxima etapa

27/04/20 - 12:12:52

Iniciada na capital sergipana no dia 21 de março, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza encontra-se atualmente na segunda fase. Com uma cobertura vacinal superando 100% de idosos previstos e mais de 70% dos profissionais da saúde somente na primeira fase, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue com a segunda etapa de imunização até o dia 8 de maio, para em seguida, no dia 9, iniciar a terceira.

Desde a primeira etapa da vacinação, a Prefeitura vem adotando diversas medidas para atender o máximo de pessoas possível, com ações que visam evitar aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), devido à pandemia do coronavírus.

Nesta segunda fase, iniciada no dia 16 de abril, o público-alvo são os profissionais da força de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários. No entanto, idosos e profissionais da saúde que não receberam a imunização durante a primeira etapa podem se dirigir a uma Unidade de Saúde para serem vacinados.

“Essa segunda etapa não impede que as Unidades Básicas de Saúde vacinem aqueles que fazem parte da primeira fase. Por isso é importante que todos que fazem parte dos grupos prioritários compareçam à UBS portando documento de identificação, cartão de vacinação e algum documento que comprove que a pessoa faz parte daquele grupo prioritário.”, orienta a coordenadora do Programa de Imunizações da SMS, Ilziney Simões.

Segundo ela, o Ministério da Saúde faz algumas sugestões sobre esses documentos, “por exemplo, o caminhoneiro pode apresentar a carteira de trabalho, o contracheque com o documento de identidade, carteira de sócios dos sindicatos de transportes na categoria de motorista, carteira de habilitação na categoria C ou E ou ainda o crachá funcional”, acrescenta.

A terceira etapa da imunização contra a Influenza começa no dia 9 de maio, contemplando professores das escolas públicas e privadas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência.

Documentação necessária

No caso das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários, para receber a dose da vacina, além do documento de identificação e da carteira de vacinação, é importante levar algum tipo de documentação que comprove sua condição de prioridade.

Informações e foto AAN