Polícia desativa festa ilegal e aglomeração no munnicípio de Barra dos Coqueiros

27/04/20 - 12:25:54

Policiais militares da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (2ª CIPM) desativaram na noite do último sábado (25) uma festa que estava sendo realizada em um espaço fechado, com mais de 60 pessoas, no município da Barra dos Coqueiros.

Os policiais, ao tomarem conhecimento do fato ilícito, em virtude da situação atual de proteção da população no combate ao coronavírus, paralisaram o evento e lavraram um Termo Circunstanciado no local contra o organizador da festa, por desobedecer o decreto municipal que proíbe realização de eventos durante o período de quarentena.

O responsável pela organização do evento assinou um termo se comprometendo a comparecer no Fórum da Comarca da Barra dos Coqueiros para esclarecer os fatos ocorridos.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população, repassando informações acerca do descumprimeto dos decretos governametal ou municipal, por meio do Disque Denúncia, telefone 181, ou pelo 190.

Com informações e foto da SSP