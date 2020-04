POLÍCIA MILITAR PRENDE MULHER E APREENDE DROGAS EM BAIRRO DE ARACAJU

27/04/20 - 13:26:07

Na residência dos suspeitos foram apreendidos crack, cocaína, maconha e R$ 585 reais

Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam no último sábado (25), uma mulher por suspeita de tráfico de drogas, no bairro 18 do Forte, zona Norte de Aracaju.

Os militares realizavam patrulhamento na região quando foram informados que um casal comercializava entorpecentes em uma residência. Chegando ao local, os policiais visualizaram um homem que, ao perceber a presença da PM, empreendeu fuga deixando cair um pote com 16 pinos de cocaína, além de R$ 585 reais.

Na residência foram encontradas ainda 450 gramas de maconha, 40 de crak, 95 de cocaína, além de duas balanças de precisão. A mulher que estava no local confirmou ser a proprietária da droga e afirmou que realizava a comercialização de entorpecentes. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE