PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DA SEGURANÇA PÚBLICA CORREM RISCO, AFIRMA DEPUTADO

27/04/20 - 05:21:18

Neste domingo, dia 26, o Estado de Sergipe chegou a 9ª morte provocada pelo coronavírus (covid-19). Ao todo, o Estado tem 154 casos confirmados da doença e os números não param de aumentar. Porém, a contagem de infectados pode ser bem maior, uma vez que não está sendo feita grande quantidade de testes – e isso pode estar afetando aqueles que estão na linha de frente de combate ao vírus.

Essa é a preocupação do deputado estadual Georgeo Passos, Cidadania. O parlamentar entende que o Governo do Estado comete grave falha ao não realizar nos agentes de segurança pública e de saúde o exame que detecta o vírus causador do covid-19. E isso coloca em risco a vida desses trabalhadores e também de seus familiares.

“É uma responsabilidade muito grande e uma falta de respeito com esses trabalhadores os testes não acontecerem de forma imediata seguindo os prazos definidos. Esperamos que os protocolos sejam cumpridos integralmente e não fiquem apenas como mera peça de ficção, ou seja, no papel. Que eles possam ser efetivados na prática e que os servidores possam ter uma tranquilidade em um momento tão difícil”, afirma.

A apreensão de Georgeo se deve ao fato de que o covid é de fácil contágio e que nem sempre o infectado apresenta os sintomas. Com isso, aqueles que tem contato com pacientes podem se tornar um vetor de transmissão sem ter conhecimento. Além disso, o contágio de agentes de saúde é um dos males provocados pelo covid uma vez que, com esses profissionais adoecendo, menos pessoas haverão no atendimento à população.

O deputado apela então para o bom senso do governador Belivaldo Chagas. Georgeo explica que essa é uma medida essencial no enfrentamento ao coronavírus e cobra do Executivo uma ação imediata. “Esperamos que se tenha responsabilidade e que ele determine o quanto antes a realização desses exames com quem teve contato com pessoas que deram positivo para o covid. É algo importante. Temos que salvar essas vidas”, cobra o parlamentar.

Por Daniel Almeida Soares