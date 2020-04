Sinpol/SE realiza live sobre os desafios diante do aumento da violência e do Coronavírus

27/04/20 - 13:08:45

Um bate-papo sobre os desafios da atividade policial em Sergipe diante do Coronavírus e do aumento da violência é a proposta da live de hoje, 27, às 19h, com Adriano Bandeira, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE). Na oportunidade, temas locais e nacionais que repercutem na carreira de agentes, agentes auxiliares e escrivães da Polícia Civil de Sergipe também serão abordados.

Além disso, a participação é aberta a todos que quiserem interagir e contar como está a violência no local onde mora. A transmissão é no instagram do sindicato (@sinpolsergipe).

Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe