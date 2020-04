SUSPEITO DE TENTATIVA DE ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL É PRESO EM MOITA BONITA

27/04/20 - 06:20:24

O fato se deu na manhã deste domingo, dia 26, quando uma equipe da 3ª Companhia do 3º Batalhão de serviço no município de Moita Bonita, foi acionada por meio do telefone funcional para verificar uma denúncia de tentativa de estupro contra vulnerável, no povoado Arisco.

No local, os policiais ainda alcançaram o suspeito, J.V.S., 56 anos, próximo à residência da vítima, uma criança com apenas 11 anos de idade.

O suspeito também atentou contra a vida da testemunha, E.S.A., 23 anos, ameaçando-a matar com uma faca peixeira.

Ante todas as evidências, os policiais prenderam o suspeito em flagrante delito e, com o apoio do conselho tutelar de Moita Bonita, conduziu a vítima, seus pais e a testemunha à Delegacia Regional de Itabaiana.

Fonte: 3º BPM