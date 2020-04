TV ESCOLA ESTREIA 200 HORAS DE PROGRAMAÇÃO INÉDITA

27/04/20 - 08:00:47

No total, mas de mil horas de conteúdo estão disponíveis

Por Agência Brasil

A partir desta segunda-feira (27), a TV Escola exibirá mais de mil horas de conteúdo educativo. Desse total, 200 horas são de vídeos e documentários inéditos.

Estarão disponíveis no âmbito da iniciativa Seguimos Conectados, programas para o ensino fundamental e ensino médio, e de formação para professores e outros educadores – com destaque para o programa Hora do Enem, que prepara alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio.

Além da internet, o sinal da TV Escola pode ser sintonizado via antena parabólica (digital ou analógica) em todo o país. O sinal também está disponível nas TVs por assinatura Sky (Canal 112), Telefônica TV Digital (Canal 694), Via Embratel (Canal 123), Oi TV (950) e NET Brasília (Canal 4). Em Brasília, a TV Escola pode ser assistida no canal 2.3 (digital).

Segundo nota de divulgação da Fundação Roquette Pinto, o objetivo da iniciativa é “ajudar a reorganizar as rotinas de mais de 50 milhões de crianças e jovens brasileiros sem aulas por causa da Covid-19.”

Professores das redes de ensino pública e privada também podem colaborar com a programação da TV Escola enviando vídeo aulas pelo e-mail [email protected] Uma curadoria de especialistas em educação analisará o material para decidir sobre a publicação na plataforma.