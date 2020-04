APCEF/SE vai curtir o seu desenho! inscrições abertas para o 1º Concurso Cultural

28/04/20 - 06:01:44

O 1º Concurso Cultural #fazendoarteapcefse já começou! Atenção garotada de 4 a 7 anos e de 8 a 12 anos, estamos esperando o seu melhor desenho à mão livre. Pode usar tinta guache, canetinha, lápis de cor, capriche na criatividade e inscreva seu desenho favorito no 1º Concurso Cultural #fazendoarteapcefse.

As inscrições começaram nesta segunda-feira, dia 27/04, e seguem abertas até o dia 03/05. Já anunciamos nas redes sociais e o instagram está pipocando de lindos desenhos infantis dos nossos pequenos associados.

Como participar?

O concurso é destinado a crianças associadas da APCEF/SE titulares, dependentes e acontecerá para duas faixas de idade: crianças de 04 a 07 anos e de 08 a 12 anos.

A criança deverá desenhar à mão livre sobre qualquer tema.

Para se inscrever, é preciso cumprir dois passos:

1) A criança ou responsável deverá Curtir a postagem oficial e marcar cinco (5) amigos nos comentários;

2) A criança ou responsável deverá postar o seu desenho no feed do seu perfil do Instagram com a hashtag #fazendoarteapcefse

Avaliação: A APCEF/SE montará uma bancada para avaliar os desenhos.

O melhor desenho ganhará um kit infantil especial.

Os vencedores de cada faixa de idade terão seus desenhos divulgados no instagram da APCEF/SE.

Então mãos à obra e boa sorte!

Resultado do Concurso: 6 de maio.

IMPORTANTE:

Somente crianças com as faixas de idade mencionadas podem participar e será considerado apenas 1 desenho por pessoa.

Fonte e foto assessoria